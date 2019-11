Jarosław Kaczyński: Idziemy drogą, której się przeciwstawiają i w Polsce i na zewnątrz. Będziemy realizować polską politykę niepodległościową!

- To już 101 lat od chwili kiedy Polska rozpoczęła drogę do niepodległości. Rozpoczęła drogę, która w istocie trwała już od 200 lat. Nie mieliśmy swojego państwa przez 123 lata - mówił Jarosław Kaczyński w przedzień Święta Niepodległości i w kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej

- Za nami pierwszy rok drugiego stulecia po odzyskaniu niepodległości. Przyniósł nam dobre wieści, dobrą decyzję od społeczeństwa. Zmiana może być kontynuowana. Mogą być kontynuowane wszystkie przedsięwzięcia, które służą społeczeństwu. Stąd szczególne znaczenie jutrzejszego święta. Żeby zwyciężać, trzeba być gotowym do czynu, ale różne sprawy przemyśleć. Trzeba umieć reagować na zmianę sytuacji. To wszystko potrafił zrobić Józef Piłsudski, czy Roman Dmowski - podkreślał prezes PiS

- Będziemy realizować polską politykę niepodległościową. Będziemy dążyć do tego, by Polska wypełniała swoją historyczną misję. Nasz naród taką misję ma. Będziemy szli tą drogą i ta droga, jeśli będzie dobrze przemyślana, to doprowadzi nas do zwycięstwa - podsumował