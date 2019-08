Jarosław Kaczyński: Bajką jest to, że kapitał nie ma narodowości

Tomek 3.8.19 16:22

Jeśli zaczniemy zgłębiać temat, to odkryjemy że wszystko co najcenniejsze należy do Rotschildów. Bezpośrednio lub pośrednio. Ale tak po prawdzie od czasu kiedy zainstalowali swoje banki centralne na świecie to wszystko do nich należy. Łatwo to sprawdzić robiąc test - zrobić coś co im się nie podoba. Efekt jest taki, że następuje kryzys, atak medialny i w końcu dana partia znika z parlamentu. Po tej przerwie i zastanowieniu się może oczywiście wrócić ale tylko wtedy kiedy będzie już lojalna wobec City of London Co.