Jarosław Gowin wraca do rządu. Jakie ministerstwo obejmie?

Poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk poinformował dziś wieczorem na antenie TVN24, że Jarosław Gowin podjął decyzję o powrocie do Rady Ministrów. Ma się to stać w czasie jesiennej rekonstrukcji rządu. Nie wiadomo jeszcze jednak, które ministerstwo obejmie.

- „Z tego, co wiem Jarosław Gowin zdecydował, że do rządu wróci. Natomiast, które konkretnie ministerstwo obejmie i jak to konkretnie ministerstwo będzie wyglądało po tej rekonstrukcji, po spodziewanym ograniczeniu liczby ministerstw, to wszystko się rozstrzygnie” – mówił Kamil Bortniczuk w TVN24.

Polityk dodał, że o szczegółach dowiemy się po zakończeniu negocjacji nad umową koalicyjną.

.@KamilBortniczuk: Jarosław Gowin zdecydował, że do rządu wróci, które ministerstwo obejmie po tej rekonstrukcji i w jakim kształcie, to wszystko się rozstrzygnie, kiedy prezesi zakończą negocjacje — Kropka Nad I (@KropkaNadI) September 7, 2020

O tym, że lider Porozumienia chce znowu dołączyć do Rady Ministrów informował wcześniej „Dziennik Gazeta Prawna”. Gowin ma chcieć jednak nie tylko objąć jakieś ministerstwo, ale również zostać wicepremierem. Najpewniej będzie to oznaczało, że zastąpi wicepremier Jadwigę Emilewicz, którą wcześniej rekomendował na to stanowisko. Sam podał się do dymisji po kontrowersjach związanych z wyborami prezydenckimi 10 maja. W ten sposób chciał zademonstrować, że nie zgadza się ze stanowiskiem reszty Zjednoczonej Prawicy co do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych.

kak/TVN24