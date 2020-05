Jarosław Bieniuk odpowiada Latkowskiemu: Stanowczo się odcinam…

re Jenny 21.5.20 16:52

6 lat temu nie bylo znienawidzonego przez was 500 plus. Moze rodzice musieli pracowac, manna z nieba nie leci, jak sie zarabialo 1000 zl i mialo dziecko, dzieci. A 14 -letniemu dziecku w okresie dojrzewania wszystko moze wpasc do glowy, nawet wyskok z kolezanka do 'renomowanego ' klubu Zatoka Sztuki.