,,Jarek, kończ''. Tyle miał do powiedzenia Schetyna!

PiS nie ma nic wspólnego z ideową prawicą i nowoczesnym konserwatyzmem. PiS to partia całkowicie bezideowa, taki mało strawny kogel-mogel, złożony z socjalizmu, komunizmu, narodowościowej papki, udawanego konserwatyzmu i siermiężnego patriotyzmu połączonego z pseudo-katolicyzmem polanego gęstym sosem populizmu i rozdawnictwa pieniędzy podatników by kupić sobie głosy wyborcze... a suweren to łyka jak sedes gwno!!!

