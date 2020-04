Japończycy wspominają św. Maksymiliana Kolbe

O. Maksymilian przybył do Nagasaki w 1930 r. i rozpoczął od wydawania miesięcznika „Rycerz Niepokalanej”. Pierwszy numer, wychodzącego do dziś po japońsku „Rycerza”, ukazał się miesiąc po jego przyjeździe. Jako doktor filozofii, o. Maksymilian został także wykładowcą w seminarium duchownym w Nagasaki. Rok po przyjeździe założył klasztor franciszkanów konwentualnych, który nazwał japońskim Niepokalanowem.

W czasie 6 letniego pobytu o. Kolbe w Nagasaki do klasztoru franciszkanów konwentualnych przybyło ok. 20 polskich zakonników. Powstało tu także mniejsze seminarium duchowne. Misja utrzymywana była głównie z datków z Niepokalanowa.

Rocznica przybycia św. Maksymiliana do Japonii, to również rocznica śmierci jego wiernego towarzysza br. Zenona Żebrowskiego, budowniczego polskiego i japońskiego Niepokalanowa. Brat Zenon należy do najbardziej znanych misjonarzy w Japonii. Zmarł, w Tokio, w 1982 r. w 52 rocznicę przybycia do Nagasaki z o. Maksymilianem.