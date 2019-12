Janusz Szostakowski: Macron, Rosja, masoneria

Wiadomo, dziś, że służby sowieckie działały w tamtym okresie już bardzo ofensywnie i skutecznie, łatwo ogrywając większość wywiadów europejskich (CIA jeszcze nie istniało). Najlepszym tego dowodem był będący wielkim sukcesem montaż siatki szpiegowskiej (piątka z Cambridge) w łonie głównego ich przeciwnika, czyli w służbach brytyjskich. Skoro działania te przyniosły sowietom wielki sukces w postaci ulokowania superagenta Kima Philbyʼego (i nie tylko jego) na samym szczycie tych służb, więc tym bardziej mogły to uczynić w przypadku lóż masońskich. Jak wiadomo loże z uwagi na ich wpływy i realizowane przez nie ideologie, były zbyt ważnym celem, by służby takie jak sowieckie mogły sobie pozwolić je pominąć. – Zwłaszcza loże pokroju Wielkiego Wschodu Francji, do której należały od dawna elity tego kraju i Europy kontynentalnej. W tym miejscu można przywołać przykład słynnej loży włoskiej P.II (Propaganda Due), bowiem jak donosiła prasa w ubiegłym wieku, należało do niej wielu prominentów włoskiej polityki i kultury: premier, ministrowie, parlamentarzyści, finansiści, dziennikarze, wysocy oficerowie i ludzie służb specjalnych. Loże masońskie, choć są bardzo ostrożne w przyjmowaniu nowych członków i działają w dużej tajemnicy, to jednak nie posiadając profesjonalnych kontrwywiadów, mogą stawać się stosunkowo łatwym łupem dla potężnych służb, jakimi niewątpliwie były służby sowieckie i są nadal będące jej spadkobiercą służby rosyjskie. Jednocześnie są one zbyt łakomym dla nich kąskiem, by mogły je pominąć. Jak wiadomo do lóż nie należą zwykli ludzie, lecz osoby wybitne i wpływowe, a do tego w dużej liczbie (loża francuska liczy ok. 200 tys. członków; brytyjska ok. 400 tys.; amerykańska 5 milionów). Do tego stanowią one organizację o pionowej (piramidalnej) strukturze opartej na dyscyplinie, gdzie polecenia płyną z najwyższych pięter wtajemniczenia na sam dół, do tysięcy członków. Idąc tym tokiem rozumowania, można przyjąć, że opanowawszy przy pomocy agentury najwyższe piętra danej loży, można zyskać olbrzymie narzędzie sterowania rzeczywistością polityczną i opinią społeczną w danym kraju. Mamy tu do czynienia z bardzo prostym równaniem cybernetycznym: loża wpływa na rzeczywistość, my wpływamy na lożę, więc to my de facto wpływamy na rzeczywistość. Loże masońskie stanowią tak dużą pokusę dla służb, że są one gotowe tworzyć od podstaw własne tego typu „bractwa”. Przykładem może tu być słynna loża „Skull & Bones”, którą od podstaw stworzyła CIA, a która miała za zadanie zgromadzić pod swoim szyldem amerykańskie elity celebryckie, oraz intelektualne, złożone z absolwentów czołowych uczelni w USA, by poddać je pod kontrolę tych służb.