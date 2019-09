Janusz Szewczak: Podobno myślenie nie boli

Po spuszczeniu ścieków do Wisły, „radosne świętowanie” 1-go września w Gdańsku skończyło się nie byle jakim skandalem. Zdecydowanie egzotyczny umysł prezydent Aleksandry Dulkiewicz nie pierwszy raz zatriumfował i poraził, sprawił zarazem, że mamy godnego następcę Ryszarda Petru w polskiej polityce - tyle, że w spódnicy. Władza w Gdańsku jest dziś naprawdę w nieobliczalnych rękach i niezbyt rozumnych głowach i skutecznie kompromituje to piękne, polskie miasto. Niewątpliwie zawsze warto mieć otwarty umysł, ale nie na tyle, by co chwilę wypadał z niego mózg, bo przyzwoitości w przypadku wielu wystąpień owej wunderwaffe PO z Trójmiasta trudno się doszukać. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak trafnie ocenił to dziwne zjawisko polityczne jako „stan umysłu” pani prezydent. A wiadomo przecież, że organ nieużywany stopniowo zanika.