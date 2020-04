Janusz Palikot życzy na Twitterze śmierci prezesowi PiS

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 12.4.20 16:51



„Kaczyński postanowił zarazić się koronawirusem. Pierwszy raz mu kibicuję!”– to ma być życzenie śmierci???

Kaczyński pokazał wyprostowany palec tym wszystkim, którzy nie mogą odwiedzić grobów swoich bliskich, tym, którzy nie mogą spotkać się w ważną dla nich rocznicę.

On może.

Zaryzykował zdrowie, może życie swoich współpracowników. Tak dla zabawy.

Zresztą nie pierwszy raz ... Tbilisi, Smoleńsk ...