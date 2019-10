Janusz Korwin-Mikke deklaruje: Będziemy dociskać PiS do muru!!!

joanna 28.10.19 10:53

Szanowny Panie, zdarza się, że w Pana wypowiedziach pojawiają się rozsądne koncepcje. Ale to się TYLKO zdarza... Szczerze mówiąc, martwię się tym, że w nowo wybranym Parlamencie znalazły się osoby nieobliczalne, by wymienić tylko posłankę Jachirę, posłankę Wielgus czy pana Korwina-Mikke właśnie. Nie obawiam się nawet najostrzejszych sporów parlamentarnych, o ile mają one merytoryczny charakter i zmierzają do rozwiązania dyskutowanej kwestii. Nie akceptuję natomiast robienia w sejmie czy senacie cyrkowych spektakli. Bywają one niekiedy śmieszne, częściej żałosne, ale - co najgorsze - marnują cenny czas posłów i senatorów przeznaczony na pracę nad ustawami. I niestety duży udział w podobnych spektaklach ma p. Korwin-Mikke. Ponadto - kiedy doświadczony polityk proponuje rozwiązywanie polskich kwestii politycznych w sojuszu z sowieckimi przywódcami lub powołuje się na Bieruta - czuję niesmak, brak zaufania i lęk przed tym, co jeszcze chodzi mu po głowie!