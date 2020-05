Janecki: Tusk bliski zostania klaunem politycznym, podobnie jak Wałęsa

Donald Tusk wczoraj w sposób bardzo odbiegający od standardów politycznego zachowania odniósł się do słów prezesa Kaczyńskiego, który oświadczył, że wybory muszą się odbyć do 28 czerwca a państwo musi działać.

- Zmęczony, nieświeży, przede wszystkim intelektualnie – tak wyglądał Donald Tusk w rozmowie z zaprzyjaźnioną dziennikarką zaprzyjaźnionej stacji (27 maja 2020 r.). I jedyne, co można by zapamiętać z tej rozmowy, to podwórkowa odzywka adresowana do Jarosława Kaczyńskiego: „Nie strasz, nie strasz, bo się ze…sz”. Tusk wyraźnie czuje się jak ryba wyrzucona na brzeg albo żółw przewrócony na plecy. Podczas kwarantanny w Brukseli zajmował się tylko wrzucaniem średnio mądrych zaczepek na Twitter. A skoro był tylko przeziębiony, mógł coś poczytać czy napisać. Ale chyba nie robił ani jednego, ani drugiego.