Janda znowu krzyczy jak bardzo jej źle

Według Jandy w Polsce wyśmiewa się to, co jest dobre, honorowe i sprawiedliwe. Ludzie wykształceni są jej zdaniem pogardzani. Mówi, że opluwa się ludzi poświęcających życie pomocy innym.

W wywiadzie odniosła się również do gestu poseł Lichockiej, dramatyzując niesamowicie:

„No, ten palec… Ale to była podłość. To była taka podłość! Ja chcę wierzyć, że to był brak świadomości i bezmyślność. Zapiekła złość. A tu chodziło o sprawę zdrowia i życia tysięcy ludzi!” – mówiła.