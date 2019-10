Jan Wójcik: Coraz więcej terrorystów wśród imigrantów

Mirek 10.10.19 11:42

Panie redaktorze Wójcik . Zapewne wydaje się Panu że jest Pan geniuszem pisząc taki artykuł ale wcale tak nie jest . Nawet babcia która sprzedaje pietruszkę tudzież i marchew wie że jak nawpuszcza się muzułmanów to z tego będą same kłopoty . To nie jest tak że jeden na stu muzułmanów jest terrorystą !!! . Niech pan w takie bajdy nie wierzy . Oni wszyscy będą terrorystami w odpowiednim momencie . Trzeba być idiotą aby nie dostrzegać tego co dzieje się we Francji , Szwecji czy w Niemczech . Muzułmanie posłużyli lewactwu po to aby rozbić Kościół Katolicki z którym nie mogą sobie poradzić ale zapominają ze w pierwszym rzędzie muzułmanie ich będą rezać . W islamie nie ma miejsca na narkotyki , zboczenia , zdrady małżeńskie , pedalstwo .