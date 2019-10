Jan Śpiewak: Warszawa od lat tonie w korupcji. Nawet politycy PO nie bali się kiedyś o tym opowiadać

- Wczoraj Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na gorącym uczynku burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy Artura W. Burmistrz przyjął 200 tysięcy złotych łapówki od dewelopera. Miała to być pierwsza transza pieniędzy za wydanie pozwolenia na budowę, a dokładnie za wydanie warunków zabudowy. O co chodzi? Większość Warszawy nie jest pokryta planami zagospodarowania przestrzennego. Jest to totalna patologia, której praprzyczyną jest ustawa Leszka Millera z 2003 roku. Wtedy rząd SLD-PSL de facto zlikwidował planowanie przestrzenne w Polsce. Unieważniono za jednym zamachem stare plany i wprowadzono protezę planów czyli warunki zabudowy. Są one wydawane w sposób absolutnie uznaniowy. - dodaje