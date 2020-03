Jan Pietrzak: Tak głupiej opozycji Polska nie miała. To kupa idiotów

matis89 21.3.20 20:52

To prawda. To dlatego że Bergoglio zlikwidował ateizm, powybijał zęby lewakoateistom w krytyce Bergoglio Głowy Watykanu swojego pana do którego radośnie merdają ogonami, a jak krytykują to już tylko pobocznie. Ideologie religijne które głoszą lewakoateiści są tak groźne dla umysłu że sami stali się ich pierwszymi ofiarami zaniku mózgu. Więc lewakoateiści ich politycy odpowiadają za islamizację UE, multi kulti, a z sodomii LZPGNT zrobili ruch religijny. Przy fali terroryzmu lewackoateistyczne massmedia kryły masowe gwałty i motywacje religijne islamistów. Do tego jak pieski pierwsi gotowi dać się zachipować. Takie zidiocenie musi wypłynąć, a totalna opozycja jeszcze musi lawirować kłamstwami jak i tak każdy wie, że są wrogami polskiej racji stanu i reprezentują jawnie obce i wrogie siły. Dlatego wychodzą na głupich bo już sami nie wiedzą kiedy mówić prawdę a kiedy kłamać jak zwykle.