Jan Kanthak: Trzaskowski będzie się mijał z prawdą, będzie kombinował

- Na pewno odbyłyby się wybory w terminie konstytucyjnym, gdyby nie obstrukcja senacka. To naprawdę niebywała historia, że pierwszy raz w demokratycznej Polsce nie odbywają się wybory ze względu na to, że opozycja wystawiła zbyt słabego kandydata i nie ma szansy, żeby on wszedł do drugiej tury. To się zapisze w historii