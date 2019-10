Jan F. Libicki: O nieszczerości Dudy ws. aborcji eugenicznej

hm 25.10.19 15:09

No w jakimś sensie prawda, prezydent choć zawsze odważnie deklarował że jest przeciwnikiem aborcji to wie jakie reakcje wywołuje ten temat więc nie bardzo chciał go wywoływać bo i tak było gorąco, ulica, zagranica, ciamajdan itd. A gdyby PiS przegrał to było by hulaj dusza piekła nie ma i aborcja mogłaby być na życzenie i homo związki i homo edukacja. Więc nie wiadomo co gorsze. Czy Pan jest w tym senacie po stronie PiS czy po stronie opozycji, która ma min. aborcję i homo związki na sztandarach?