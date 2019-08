Jan Bodakowski: Zdradzam tajemnicę nagrania z Kukizem

Hitem internetu okazało się nagranie z 28 września 2015 (umieszczone na kanale Krzysztofa Dzierżanowskiego Takt TV na You Tube), którym Paweł Kukiz wkurzony rzuca wulgaryzmami.

Nagranie powstało przez wyborami parlamentarnymi, po konferencji prasowej, która odbyła się w nieistniejącym już dziś lokalu Marka Jakubiaka na Foksal w Warszawie. Marek Jakubiak pomieszczenia swojego lokalu na moją prośbę udostępnił kanałowi Takt TV, w którym gościnie występowałem, komentując bieżące wydarzenia polityczne i przeprowadzając wywiady.

Podczas konferencji prasowej Paweł Kukiz zaprezentował swój komitet wyborczy. Po konferencji Paweł Kukiz zgodził się udzielić wideo wywodu Jackowi Łazarskiemu oraz mojej osobie (czyli Janowi Bodakowskiemu). Wszystko nagrywał Krzysztof Dzierżanowski właściciel kanały Takt TV.

Nagranie z emocjonalnym wybuchem Pawła Kukiza, jedyny właściciel kanału Takt TV Krzysztof Dzierżanowski opublikował, jak sam deklaruje, bo Paweł Kukiz związał się z PSL. Ja zapewne takiego nagrania bym nie opublikował, bo wszystkie materiały wideo i zdjęcia, których bohaterowie proszą mnie o niepublikowanie, po prostu od razu kasuje, i nawet jakbym po latach czuł pokusę ich wykorzystania, to nie mam fizycznie czego wykorzystać. Z nagrywania i występowania w materiałach wideo zysków nie mam, kratuje je jako jedyną dostępną dla mnie formę działalności politycznej.

Na treści publikowane na cudzych kanałach nie mam żadnego wpływu. Jest kilka powodów, dla których występowałem i występuje na cudzych kanałach. Po pierwsze trzymanie telefonu i nagrywanie (tak by rozmówca był dobrze widoczny) oraz jednoczesne zadawanie pytań i słuchanie rozmówcy (by sprawnie rozmawiać) jest kłopotliwe (trudno skupić się na kilku działaniach naraz). Większy komfort daje skupienie się tylko na jednej czynności. Mógłbym ze sobą targać statyw, ale jest to kłopotliwe szczególnie na demonstracjach (można statywem jakiemuś dziecku w tłumie oko wydłubać).

Powodem moich występów na kilku kanałach (Takt TV Krzysztofa Dzierżanowskiego, Sumienie Narodu Dariusza Jaworowskiego, Suwerenna Myśl Adama Sobonia, kanałach Damiana Bieńko) jest to, że odnoszę wrażenie, że moje wpisy na You Tube nie są wyświetlane. Na innych kanałach mój wywiad z Wojciechem Cejrowskim ma 1,5 miliona wyświetleń, u mnie 2.700, ostatnie wywiady Robertem Winickim 20, Marcinem Rolą 77, wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke i Grzegorza Brauna po 88, choć mam 1216 subskrybentów i materiały wrzucam na bieżąco (szybciej zobaczycie coś u mnie niż w telewizji czy na innych kanałach You Tube). Wielokrotnie byłem świadkiem jak na You Tube z dnia na dzień licznik wyświetleń przy jakimś filmie był coraz mniejszy (choć logika podpowiada, że powinno być odwrotnie). Moje wpisy na Facebooku nie są wyświetlany moim znajomym. Mojego kolegę (występującego w internecie pod pseudonimem) bardzo popularnego twitterowicza i facebookowicza (dopóki jego kont nie kasowano) bardzo bawił fonemem, że jego wpisy za każdym razem są oglądane przez kilkadziesiąt tysięcy osób, o ile nie były to linki do moich wpisów (ich nikt nie oglądał). Podobnie moje teksty, które są popularne na portalach Fronda czy Prawy, i wzbudzają ożywione dyskusje, nie wzbudzają żadnych reakcji na Facebooku i Twitterze. Więc by przełamać algorytm blokujący wyświetlanie mojego przekazu, wykorzystuje możliwość mówienia prawdy i ukazywania rzeczywistości na innych kanałach.

To, że występuje na innych kanałach, nie znaczy, że mam jakikolwiek wpływ na ich treść, że zgadzam się z przesłaniem innych osób występujących na tych kanałach, lub z przesłaniem osób prowadzących te kanały. Tylko wykorzystuje to, że ktoś udostępnia mi swój czas antenowy, podobnie jak tylko wykorzystuje to przestrzeń Facebooka czy Twittera.

Wracając do Pawła Kukiza. Paweł Kukiz to bardzo sympatyczny człowiek. Szybko się denerwuje i szybko emocje u niego opadają. Sympatycznie się z nim rozmawia. Jestem przekonany, że bezkrytycznie wierzy w JOW, jest to dla niego dogmat religijny. Im bardziej fakty przeczą tym zabobonom, tym bardziej wypiera rzeczywistość i wkurza się na tych, którzy ukazują mu bezsens jego poglądów. Wszelkie twierdzenia o tym, że Paweł Kukiz instrumentalnie potraktował JOW są nieuprawnione. Kukiz jest opętany dwoma szkodliwymi i bzdurnymi poglądami, jednym są jednomandatowe okręgi wyborcze a drugim odraza do partii politycznych. Obie te obsesje doprowadziły do tego, że zmarnował swój sukces. Zapewne nigdy nie uwolni się od tego szaleństwa.

Na opublikowanym przez Krzysztofa Dzierżanowskiego filmiku nie widać nic niestosownego. Filmik został nagłośniony przez media. Jedne zauważyły, że jestem uwieczniony na filmie – w tym lewicowy portal „na Temat” (który zauważył, że na nagraniu „widać [...] również prawicowego aktywistę Jana Bodakowskiego”), oraz ”Najwyższy Czas” („na nagraniu widzimy Pawła Kukiza rozmawiającego z dziennikarzem Janem Bodakowskim”). Inne niedostrzegły mojej obecności - „Super Ekspres”, „TVP”, „W Polityce”, „Do Rzeczy”, i co zabawne także jeden z portalu, który publikuje moje teksty.

Jan Bodakowski





