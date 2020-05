Jan Bodakowski: Wideo. Sikorski zrobił cyrk na konferencji Bosaka. Scena jak z ,,Misia'' Barei

Zosia 1.5.20 18:15



Jachira sie wkurzyła ! I mówi: Jako opozycja jesteśmy beznadziejni !

Na każdym kroku słyszę, jaka ta opozycja jest zła i słaba. Ok. Jesteśmy beznadziejni. Biorę za to odpowiedzialność. Ale to w końcu Wy nas wybraliście i jakby nie było politycy odzwierciedlają społeczeństwo. Jeśli jesteście na kogoś bardzo źli, to za 3,5 roku go po prostu nie wybierajcie. Nie mówcie tylko, że jesteśmy źli, dajcie nam jakieś wskazówki, powiedzcie czego od nas oczekujecie, co zrobić żebyśmy byli lepsi. Koniec z narzekaniem

Pobiegłem szybko na miasto i popytałem, jak ci z SB Bolka popytywali, zwolenników PO. Niemal wszyscy odpowiedali mi, żeby politycy PO wyprowadzili sztandar i zniknęli z życia publicznego, bo do niczego się nie nadają i jak powiedziała Jachira są beznadziejni !