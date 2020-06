Jan Bodakowski: Według chińskiej opozycji w USA ma miejsce komunistyczna rewolucja

Jedną z najbardziej zwalczanych form opozycji wobec komunistycznej dyktatury w Chinach jest ruch religii Falun Gong. W Chinach działacze tego ruchu są brutalnie likwidowani przez komunistyczne władze, co ruch nagłaśnia na całym świecie. W 35 krajach na świecie Falun Gong swoje działania medialne realizuje pod marką „The Epoch Times”. W niemieckim wydaniu tego portalu ukazał się artykuł „Miasta płoną, ale nikt nie odważy się nazwać tego powstaniem komunistycznym” autorstwa Trevora Loudona.

Z artykułu na portalu chińskiej opozycji można się dowiedzieć, że w rejonie Minneapolis liczącym ponad 3,5 milionów mieszkańców „600-osobowa grupa największej marksistowskiej organizacji w Stanach Zjednoczonych, Democratic Socialists of America (DSA) »aktywnie wspierali wichrzycieli i uczestniczyli w protestach«".

27 maja komórka DSA z rejonu Minneapolis-Saint Paul (obszaru metropolitalnego zwanego Twin Cities) „wezwała towarzyszy w mediach społecznościowych do pojawienia się na tym samym skrzyżowaniu, na którym później wieczorem spłonął salon samochodowy”. DSA w zaproszeniu na rozruchy uzupełniła „listą materiałów pomocniczych”. „Załączona lista zawierała artykuły medyczne wraz z »sklejką na tarcze ochronne«, »wszystko inne przydatne do ochrony przed funkcjonariuszami policji«, »rakiety tenisowe« i »kije hokejowe«. Poproszono także o prywatne samochody” by można było czerwonych bojówkarzy ewakuować z rejonu walk.