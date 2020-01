Jan Bodakowski: Tęczowe żagle Jerzego Owsiaka

ZERR0 3.1.20 13:42

Owsiak i cała ta grupa od początku ustawiali się w opozycji do katolicyzmu. Od samego początku był tam obecny wyraźny, katofobiczny przekaz. Obecność listków figowych (Arka Noego itp) niczego tu nie zmienia.

Pouczali dzieci na swój sposób, wstrzykiwali im do serc hipisowską ideologię. Nie bez powodu pacyfa została wymyślona jako złamany krzyż.

Teraz te dzieci dorosły, i w warstwie emocji mają zakodowaną co najmniej rezerwę, niechęć albo wręcz nienawiść do chrześcijaństwa.



Owsiak to dzieło grupy naukowców od psychocybernetyki i cybernetyki społecznej, zatrudnionych przez rząd PRL do opracowania nowych strategii sterowania społecznego.

Normalny człowiek jest całkowicie bezbronny wobec tej metody.