Jan Bodakowski: ,,Ratujmy pszczoły, a nie uchodźców''. Hitler też był weganinem

A CO MÓWIĄ FAKTY:



"typical day's consumption included eggs prepared in any number of ways, spaghetti, baked potatoes with cottage cheese, oatmeal, stewed fruits and vegetable puddings. Meat was not completely excluded. Hitler continued to eat a favourite dish, Leberkloesse (liver dumplings)."

(Thomas Fuchs (2000). A Concise Biography of Adolf Hitler. New York: Berkley Books. p.78)



Dla ciemnoty tłumaczenie na szybko: Typowy dzienny posiłek hitlera składał się z jajek przyrządzanych na różne sposoby, białego sera, płatków owsianych, owoców i puddingu warzywnego. Mięso także pojawiało się w diecie, jego ulubionym posiłkiem były pierogi z wątróbki.