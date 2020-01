Jan Bodakowski: Przypominamy Rosji - sowieci wyzwolili Auschwitz, by stworzyć w nim swój obóz koncentracyjny

Zawczasu należy przypomnieć, że sowieci ''wyzwolili'' Auschwitz, by od razu stworzyć w nim swój komunistyczny obóz koncentracyjny. W budynkach obozu koncentracyjnego Auschwitz po tym, jak został on zajęty przez Armie Czerwoną, sowieci stworzyli dwa obozy głównie dla niemieckich jeńców. W sowieckim Auschwitz zarządzanym przez pułkownika Masłobojewa głównie niemieccy jeńcy oczekiwali na wywózkę do Łagrów ZSRR (warto pamiętać, że do armii niemieckiej przymusowo podczas wojny Niemcy wcielali też półtora miliona Polaków).