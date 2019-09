Jan Bodakowski: Potworność sowieckiej okupacji

Lublinianka 17.9.19 19:37

Mój pradziadek był wśród polskich żołnierzy aresztowanych 17 września przez sowietów. Trafił do obozu w Dniepropietrowsku, z którego nigdy nie wrócił. Prababcia z dwiema córkami (jedna z nich jest moją Babcią) zostały bez środków do życia, bo wszystkie zapasy i żywy inwentarz ukradli Niemcy i sowieci. Zimę 1939r. przeżyły dzięki pomocy sąsiadów ukrywając się w ziemiance. Brat mojego dziadka był żołnierzem BCh, AK, po wojnie nie złożył broni, lecz wstąpił do Zaporczyków. Zginął rozstrzelany przez UB na Zamku Lubelskim. Jego szczątki zostały odnalezione na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie 2 lata temu. 1 lutego 2018r. moi stryjowie odebrali z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy jego notę identyfikacyjną. Cześć ich pamięci!!!