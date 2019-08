Jan Bodakowski: Nienawiść lewicy do katolików nie zna granic! Rozpoczęli nagonkę na bp. Deca i Milewskiego

Rosyjska KONFEDERACJA 10.8.19 18:15

TO NIE NIENAWIŚĆ, TO ZDROWY ROZSĄDEK. KOŚCIÓŁ NIC NIE ROBI Z PEDOFILAMI, AFERZYSTAMI I OSZUSTAMI.



WYOBRAŹCIE SOBIE ŻE W NACZYNIU JEST 100 CUKIERKÓW, I TYLKO 20 JEST ZATRUTYCH. SKORO TO TYLKO MARGINES I NIC ZŁEGO, TO POCZĘSTUJCIE SIĘ I DAJCIE TEŻ JEDNEGO CUKIERKA SWOJEMU DZIECKU. Tak właśnie jest z klerem obecnie.