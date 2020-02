Jan Bodakowski: Nie pojmuję, dlaczego PiS hoduje Mariana Kowalskiego

Nie pojmuję, dlaczego PiS hoduje sobie Mariana Kowalskiego, non stop promując go w TVP Info czy podczas manifestacji. Tak jakby we współczesnej Polsce nie było wystarczająco młodych, wykształconych, ideowych, ludzi, którzy nie zmieniają co roku poglądów na diametralnie odmienne.

PiS powinien pamiętać, że Marian Kowalski, który dziś nie może się nachwalić PiS-u, jeszcze nie dawno uznawał PiS za zdrajców i degeneratów. A wiedząc o tym, że Marian Kowalski zmienia poglądy często, nie można być pewnym, że dziś manifestujący swoje uwielbienie dla PiS i Dudy Marian Kowalski, nie zacznie po kolejnej zmianie poglądów nie znacznie jechać po PiS i Dudzie, jak to robił na antenie antykatolickiej telewizji internetowej.

Marian Kowalski o PiS-ie - kiedyś i dziś.

Marian Janusz Kowalski ukończył szkołę podstawową, był kulturystą, zarządzał siłownią, prowadził sklep, pracował jako ochroniarz. W 1992 roku był członkiem Ruchu Trzeciej Rzeczpospolitej, od 1993 roku przez kilkanaście lat był członkiem partii Janusza Korwina-Mikke UPR – w 2005 kierował lubelskimi strukturami tej partii – w międzyczasie startował do rady miasta Lublina z listy Samoobrony Leppera. Powołał do życia Ligę Wschodnią, która według Wikipedii opowiadała się za odłączeniem województwa lubelskiego od Polski i wprowadzeniem tam „ultraliberalnej polityki wobec biznesu”. W 2005 roku był jedynką z listy Platforma Janusza Korwin-Mikke, w 2006 kandydatem UPR do rady miasta Lublina. W 2009 kandydował z listy UPR do europarlamentu i został radym. Po odejściu z UPR był rzecznikiem ONR. W 2010 kandydował do rady miasta z PiS, w 2011 z listy KNP (kolejnej partii Korwina) do sejmu. W 2013 został członkiem władz Ruchu Narodowego (z którego kandydował w do europarlamentu, sejmiki województwa, na prezydenta miasta i prezydenta Polski). Po odejściu z Ruchu Narodowego poparł w 2015 partie KORWIN Korwina. W 2015 stworzył stowarzyszenie Narodowcy RP, w 2016 odszedł z tego stowarzyszenia.

Totalnym upadkiem Mariana Kowalskiego był jego związek z antykatolickim zborem pastora Chojeckiego, który płacił Kowalskiemu za występy w swojej antykatolickiej internetowej telewizji. Wraz z protestantami założył partie Ruch 11 Listopada. W 2018 startował na prezydenta miasta. Po zerwaniu z Chojeckim Marian Kowalski zaczął być promowany przez TVP Info.

Marian Kowalski za swoje odrażające kłamstwa pod adresem Kościoła katolickiego powinien być persona non grata w polskim życiu politycznym.

Marian Kowalski twierdził, że Kościół katolicki chce zniszczyć chrześcijaństwo.

Według Mariana Kowalskiego Kościół katolicki to firma, która sprzedała się PO

Strona internetowa „Tygodnika Solidarność” w swoim artykule „Marian Kowalski o katolikach: Tłuszcza. Nie ma za grosz suwerenności intelektualnej. Nie wierzą w Boga” zacytował wypowiedzi Mariana Kowalski o katolikach i Kościele katolickim.

Marian Kowalski głosił, że Kościół katolicki „to korporacja o zasięgu globalnym, która sprzedaje już tylko w zasadzie najbardziej nieroztropnym ludziom”. Zdaniem Mariana Kowalskiego „w wiernych Kościoła katolickiego nie ma za grosz suwerenności intelektualnej”, a Kościół katolicki sprowadził katolików „do roli takiego tępego motłochu, który nie zna w ogóle Pisma Świętego”.

Marian Kowalski głosił, że Kościół katolicki traktuje katolików „jak bezrozumne bydło, z którym można zrobić wszystko. [...] Jest to tłuszcza, która powoduje, że wyniki finansowe korporacji globalnej pt. Kościół rzymski, to są tak jak w każdej korporacji. To nie ma nic wspólnego z żadną religią, z wiarą, a na pewno z chrześcijaństwem”.

Zdaniem Mariana Kowalskiego „hierarchowie rzymsko-katoliccy chcą zniszczyć cywilizację chrześcijańską. [...] posłuszeństwo wobec nich każdego wiernego, świadczy o tym, że ci wierni bardziej czczą tych prezesów korporacji niż Pana Boga [...] doszło do takiej degrengolady moralnej, że katolicy nie wierzą w Boga”.

Pastor Chojecki, który zatrudniał Mariana Kowalskiego współzałożyciel swój zbór ''Kościół Nowego Przymierza'' z obecnym senatorem Koalicji Obywatelskiej Jackiem Burym.

Syn pastora Chojeckiego na Twitterze stwierdził, że na współpracy z pastorem Chojeckim, w tym na szkalowaniu Kościoła katolickiego, PiS i Dudy, Marian Kowalski zarobił 450.000 złotych.

Mój komentarz do całej sprawy:@_kowalskimarian przez 2,5 roku dostał od widzów #IPPTV ok. 450 000 zł. Odszedł w 6 sekund bez słowa wyjaśnień. "Oto miara upadku"! https://t.co/0O016W8Sox — Tymoteusz Chojecki (@TymekChojecki) August 31, 2018

Jan Bodakowski