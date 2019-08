Jan Bodakowski: Lista hańby. Oni szkalują abp. Jędraszewskiego!

Najnowszy list, będący listą hańby, powstał by zaatakować arcybiskupa Jędraszewskiego za jego słuszne słowa o zagrożeniu ze strony homorewolucji. Petycja ta przedstawiana jest jako stanowisko Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W rzeczywistości wśród sygnatariuszy jest kilku wykładowców, absolwentów i studentów tej uczelni, ale zamieszczoną w internecie petycję może podpisać każdy internauta, niezależnie od swego wykształcenia i tego, czy kiedykolwiek był w Poznaniu.

Sygnatariuszy listu zbulwersowało to, że arcybiskup Jędraszewski stwierdził w homilii, że „Czerwona zaraza już po naszej ziemi całe szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa”.

Zdaniem inicjatorów lewicowej hucpy „wypowiedział je arcybiskup Marek Jędraszewski, który związany jest również z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krakowski metropolita wiele lat wykładał w poznańskiej uczelni, zyskał tytuł profesora zwyczajnego, dziś jest profesorem emerytowanym a jego nazwisko widnieje na stronach Wydziału Teologicznego UAM. Homilię arcybiskupa Jędraszewskiego jednoznacznie odczytać można jako nawoływanie do nienawiści wobec osób nieheteronormatywnych, wobec gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych. W obliczu coraz częstszych ataków werbalnych i fizycznych apelujemy do Koleżanek i Kolegów z poznańskiej akademickiej wspólnoty o troskę i ochronę swoich nieheteronormatywnych koleżanek, kolegów, pracowników i pracownic, studentek i studentów szacownej poznańskiej uczelni ze stuletnią tradycją”.

Bez wątpienia list stanie się inspiracją do działań przemocowych wobec katolików. Sygnatariusze listu, wywołującego nienawiść wobec osób wierzących, zwrócili się „do władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z apelem o wsparcie i ochronę swoich nieheteronormatywnych koleżanek, kolegów, pracowników i pracownic, studentek i studentów przed dyskryminacją, stygmatyzacją, mową nienawiści, jawnym wzywaniem i dopuszczeniem do fizycznej przemocy. Wszystko to nie mieści się w etosie akademickiej wspólnoty opartej na solidarności i poszanowaniu, na wparciu, siostrzeństwie, braterstwie oraz wspólnej pracy dydaktycznej i naukowej. Słowa arcybiskupa Jędraszewskiego stoją w sprzeczności z wartościami, które przyświecają akademickiej wspólnocie”.