Jan Bodakowski: Lewica w naszym kraju gloryfikuje terror kryminalny podczas komunistycznej rewolucji w USA

Zdaniem lewicowego publicysty dokonywane przez kolorowych podczas obecnych zamieszek kradzieże nie są „pustym wandalizmem, ale ważnym symbolem tych protestów”. Wynika to zdaniem lewicowego publicysty z tego, że kapitalizm i własność to zinstytucjonalizowana rasistowska kradzież dokonana przez białego człowieka.

W opinii lewicowego publicysty „amerykańska policja została powołana do obrony tego systemu. Właśnie w tym mają źródło jej autonomia, uprawnienia i charakter, […] w Stanach Zjednoczonych policja każdego roku zabija kilkaset osób. W minionej dekadzie kilka razy ta liczba zbliżyła się do tysiąca. Przez ostatnie dwa stulecia amerykańska policja służyła utrzymaniu status quo, w którym czarna mniejszość stała na straconej pozycji”.

W swoim artykule lewicowy publicysta barwnie opisuje jak to „amerykański system społeczno-gospodarczy od wielu lat reprodukuje sytuację, w której niektóre grupy są uprzywilejowane, a inne – dyskryminowane. Wykorzystywane są do tego mechanizmy ukrytej przemocy: znacznie bardziej efektywne i – niestety – niebezpieczne od przemocy jawnej. Na przemoc jawną, którą widać gołym okiem, można bowiem wprost zareagować, natomiast przemoc symboliczna czy instytucjonalna sprawiają, że całe pokolenia czarnych żyją uwięzione w matni, gdzieś na obrzeżach społeczeństwa”.

Jak można się dowiedzieć z artykułu lewicowego publicysty „na fali buntu wyrósł hip-hop, którego istotnym elementem było odrzucenie obowiązujących, formalnych zasad. Wielu Afroamerykanów i Afroamerykanek za opresyjną uznawało konieczność legitymizowania się imieniem i nazwiskiem – dlatego Shawna Coreya Cartera znamy dzisiaj jako Jaya-Z. Rozpropagowane przez afroamerykańską społeczność graffiti stało się symbolicznym aktem naruszenia uporządkowanej przestrzeni. Słynna seria gier komputerowych Grand Theft Auto nie przez przypadek rozgrywa się w społeczności afroamerykańskiej, bałkańskiej czy włoskiej. Twórcy GTA wielokrotnie dają do zrozumienia, że ich historie opowiadają o świecie, w którym jedyną odpowiedzią na wykluczenie jest przemoc. Na marginesie – przez jeden dzień w tym tygodniu gracze z całego świata przez kilka godzin nie mogli grać w GTA Online, a na ich ekranach pojawiał się czarny ekran i wezwanie do solidarności z trwającymi protestami. Nie chodzi o to, by traktować kradzież samochodu w GTA jako wezwanie do antykapitalistycznej rewolucji. Tak naprawdę gest ten jest znacznie bardziej złożony”.