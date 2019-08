Jan Bodakowski: Godek z Liroyem. To już patologia...

Znana z działalności antyaborcyjnej Kaja Godek, po tym, jak nie dostała, takiego jak chciała miejsca w Konfederacji, krótkim politycznym romansie ze środowiskiem Marka Jurka (który jak można było się spodziewać, okazał się niezdolny, do zarejestrowania list w całej Polsce), postanowiła startować z listy Liroya, centrowego polityka, który głosował przeciwko zakazowi aborcji, jest za legalizacją marihuany i według doniesień medialnych planował nakręcenie pornosa.

Z artykułu „Liroy i Godek pójdą razem do wyborów...” opublikowanego na portalu Polsat News można się dowiedzieć, że „o wspólnym starcie Skutecznych z działaczami ruchów pro-life poinformowali w czwartek lider Skutecznych Piotr Liroy-Marzec i założycielka fundacji pro-life "Życie i rodzina" Kaja Godek. Zapowiedzieli, że będą walczyć o ochronę życia dzieci nienarodzonych. Godek zaznaczyła, że Skuteczni "to jedyna siła polityczna obecnie w Polsce, w której dostaliśmy gwarancję głoszenia naszych postulatów, który nie będzie cenzurowany zarówno w kampanii społecznej i później w Sejmie"”.

O swoim udziale w marszu na rzecz aborcji koalicjant Kai Godek opowiedział mi w wyiwadzie dla portalu Prawy pl:

Liroy Marzec o Korwinie i aborcji

Jak można się dowiedzieć z artykułu na stronie Gość pl „Jak posłowie głosowali ws. projektu »Stop aborcji«”. Wśród posłów Kukiz głosujących „za odrzuceniem projektu” byli: Chrobak Barbara, Długi Grzegorz, Grabowski Paweł, Jachnik Jerzy, Jakubiak Marek, Kaczmarczyk Norbert, Kobylarz Andrzej, Kozłowski Jerzy, Kukiz Paweł, Liroy-Marzec Piotr, Masłowski Maciej, Parda Błażej, Skutecki Paweł, Ścigaj Agnieszka.

W 2004 roku na portalu Onet ukazał się artykuł „Liroy kręcił film porno”. Według artykułu „Liroy [...]. Ostatnio postanowił nakręcić film pornograficzny. "Bardzo lubię pornosy i zawsze miałem ochotę nakręcić taki film. Ale to miało być posunięcie czysto biznesowe" - mówi Liroy w wywiadzie dla "Faktu". Okazało się jednak, że biznes z tego słaby, [...]. Projekt pornograficzny został więc zawieszony, niemniej jednak udało się wydobyć kilka szczegółów na temat produkcji, tym bardziej że prace były już dość zaawansowane. Wiadomo np., że o ile film w przyszłości zostałby dokończony i trafił do dystrybucji, to zobaczylibyśmy w nim samego Liroy'a, a jednym z aktorów był "bardzo znany polityk". Z przyczyn oczywistych jego dane nie zostały ujawnione”.

Na portalu Filweb w 2005 ukazała się informacja „"69 fantazji" - Liroy kręci film erotyczny”. Według artykułu „Film z ostrymi scenami erotycznymi właśnie powstaje w Łodzi. Budżet? Milion złotych — czytamy w dzienniku "Metro". Producentem "69 fantazji" jest Liroy. Znany ze skandali obyczajowych raper napisał również scenariusz. - Zapowiadają się ostre sceny erotyczne, ale to raczej nie będzie porno, tylko takie kino offowe — mówi o swoim projekcie Liroy. - Nie chodzi nam i o pokazywanie mięsa, tylko przedstawienie różnych fantazji. Reżyseruje Mateusz Śliwa, wzięty twórca teledysków hiphopowych. Film z Liroyem to jego debiut fabularny. […] Wczoraj reżyser zaczął w Łodzi dokumentację do zdjęć. Część scen powstanie na zabytkowym pofabrycznym osiedlu Księży Młyn. Ekipie marzy się również Muzeum Historii Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskich. […] W scenach erotycznych zagrają polskie modelki znane z "Playboya" i "CKM", ale ich nazwiska okryte są tajemnicą. Próbny casting przeprowadzono w Pradze. - W Czechach gwiazdy porno trafiają na billboardy. [...] Twórcy planują wysłać go do Cannes na festiwal filmów erotycznych”.

Zanim poseł Liroy-Marzec wystawił listę, z której startuje Kaja Godek, to jak można przeczytać w Wikipedii „przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku Liroy nawiązał współpracę z Januszem Palikotem, który zagrał w teledysku do jego utworu »Kampania«, nawołującym do legalizacji marihuany w Polsce. W 2013 roku zorganizował kampanię „Posadź Krzak”, mającą zachęcić Polaków do uprawy konopi na szeroką skalę i pokazać możliwości wykorzystania tej rośliny. W 2014 roku wziął udział w kampanii „1% dla fundacji Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO”, występując w serii spotów tej organizacji. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku kandydował z pierwszego miejsca listy komitetu Kukiz’15 w okręgu świętokrzyskim. Otrzymał 22 614 głosów, uzyskując mandat posła VIII kadencji. Został członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, a także przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. marihuany medycznej. W maju 2016 zrezygnował z członkostwa w stowarzyszeniu Kukiz’15, pozostając w klubie poselskim tego ugrupowania. W lutym 2017 roku powołał Stowarzyszenie Skuteczni, w którym objął funkcję prezesa. W czerwcu tego samego roku został wykluczony z klubu poselskiego Kukiz’15. Jest związany z ruchem antyszczepionkowym. Od 2016 należy do Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych. W 2018 Piotr Liroy-Marzec ogłosił, że wystartuje w wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta Kielc z poparciem partii Wolność oraz stowarzyszenia „Skuteczni””.