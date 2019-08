Jan Bodakowski: Dla ONZ brak możliwości legalnego mordowania nienarodzonych dzieci to tortura

Maria Blaszczyk 21.8.19 20:14

Pan bezrobotny redaktor nie rozumie...

Otóż sterylizacja powinna być możliwa dla chcących - a dla kogoś, kto jej nie chce jest potwornym okaleczeniem i pozbawieniem zupełnie podstawowych praw.

tak samo zresztą jak aborcja. Jej uniemozliwienie jest nieludzkim okrucieństwem. Ale zmuszanie do niej (jak to się wcale nierzadko zdarza, systemowo np. w Chinach czy innych krajach azjatyckich czy u ofiar księży, jak w przypadku tej dziewczynki więzionej, katowanej, głodzonej i potwoernie gwałconej przez chrystusowca) - również.

Nie wiem, co tu jest niejasne.

Ale spróbuję to wytłumaczyć od poczatku do końca.

Otóż kobieti i dziewczynki to są ludzie. Podobni do innych. Czujący. Mający pragnienia. Plany. Chcący miec prawo do decydowania o swoim ciele.

I to prawo może byc gwałcone na różne sposoby. Poprzez przymusową sterylizację bądź jej zakaz. Przymusową aborcję lub jej zakaz. To z punktu widzenia ofiary nie ma większego znaczenia - po prostu kto inny będzie ofiarą.

Tak samo jak pan redaktor Bodakowski nie chciałby zapewne być zmuszony do pozostawania w bezruchu (np. poprzez przykucie do kaloryfera) ani zmuszony do ruchu (np. poprzez przykucie do kieratu). W obu wypadkach odbiera się panu redaktorowi prawo do decydowania o sobie w sposób odbierający mu człowieczeństwo.

Otóż ludzie mogą chcieć lub nie chcieć mieć dzieci. Tak jak mogą chcieć albo nie chcieć sobie posiedzieć przy kaloryferze lub pochodzić w kółko.

Mam nadzieję, że teraz to jest jasne.