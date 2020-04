Jan Bodakowski: Czy muzułmanie wierzą w tego samego Boga co katolicy?

Lew Nikołajewicz 19.4.20 19:26

"Bóg katolików objawia się jako logiczny, racjonalny i sensowny" - powiedział ksiądz katolicki



"Wbrew faktom islam neguje to, że Jezus jest Bogiem" - ciekawe jakie to "fakty"? Równie dobrze muzułmanin mógłby powiedzieć: "Wbrew faktom chrześcijaństwo wynosi Jezusa do rangi boga".



"Zdaniem autora pracy islam jest fałszywą religią" - No pewnie, tylko autor dowodzi tego na podstawie chrześcijańskich dogmatów



"Muzułmanie nie mając żadnych dowodów i wbrew opinii biblistów głoszą, że chrześcijanie sfałszowali Biblię" - ojojoj! Źli muzułmanie nie szanują "prawd wiary" naszej religii. Niby my nie szanujemy ich "prawd wiary", ale nasze są przecież prawdziwe, bo tak mówi nasza religia i nasz papież (nie ten franciszek-lewak)