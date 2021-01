Jan Bodakowski: Czy Biden dopuszczał się nadużyć seksualnych?

Powinniśmy się zacząć bać. Prezydentem największego militarnego imperium na Ziemi została osoba zachowująca się tak, jakby miała starcze zaburzenia świadomości i wykazywała zaburzenia seksualne (polegające na publicznym seksualnym molestowaniu kobiet i dzieci). Osoba, która, jeżeli zostanie pozbawiona urzędu ze względu na stan zdrowia (o czym już dziś głośno się mówi), może zostać zastąpiona wideprezydentką, którą można ocenić jako komunistkę związana z czarnym rasizmem. Oczywiście, dla dominujących mediów niewłaściwe zachowania Joe Bidena nie mają znaczenia, bo jest to polityk lewicy – a politycy lewicy, jak wiadomo, mogą bezkarnie robić rzeczy, które lewica negatywnie ocenia u prawicowców – nawet gdy robią to publicznie – co widać na wielu filmach i zdjęciach z Joe Bidenem.

Choć algorytmy Google są tak ustawione, by nie można było znaleźć niewygodnych dla lewicy informacji – np. wyników badań naukowych, które są sprzeczne z obecną covidową propagandą, i jak można się spodziewać, sprzeczne z interesem politycznym amerykańskiej lewicy, np. dotyczą fałszerstw wyborczych w USA czy niewłaściwych zachowań Joe Bidena wobec kobiet czy dzieci, to nie wszystko udało się lewakom zamieść pod dywan.

Na stronie ''Businessinsider'' w artykule ''Oto wszystkie przypadki, kiedy Joe Biden był oskarżany o niewłaściwe zachowanie wobec kobiet i dziewcząt'' autorstwa Elizy Relman i Sonam Sheth znajdują się informacje, że „osiem kobiet twierdziło, że Biden albo dotknął ich niewłaściwie, albo naruszył ich przestrzeń osobistą w sposób, który sprawił, że poczuły się niekomfortowo. Jedna z tych kobiet, Tara Reade, twierdzi, że Biden dokonał napaści seksualnej w 1993 roku”.

Według artykułu „w marcu 2020 roku była doradczyni Senatu Tara Reade zarzuciła, że Biden wykorzystał ją seksualnie, gdy pracowała w jego biurze w 1993 roku”. Kobieta za bycie oporną straciła pracę.

Kolejna z ofiar nowego prezydenta USA, demokratka z Nevady, „Lucy Flores zarzuciła w marcu 2019 r., że Biden złapał ją za ramiona od tyłu i pocałował ją w tył głowy bez jej zgody podczas kampanii w 201. […] Biden podszedł za nią, położył ręce na jej ramionach, powąchał jej włosy i pocałował ją w tył głowy”.

Z artykułu można się dowiedzieć, że „Ally Coll, była pracownica Demokratów, powiedziała The Washington Post w kwietniu 2019 roku, że kiedy spotkała Bidena w 2008 roku, pochwalił jej uśmiech, ścisnął jej ramiona i trzymał ją przez chwilę zbyt długo”.

Nowy prezydent został też oskarżony o niewłaściwe seksualne zachowania wobec lewicowej działaczki Sofie Karasek – miało to miejsce podczas rozdania Oscarów w 2016 roku. „Karasek była jedną z kilkudziesięciu ofiar napaści na tle seksualnym, którzy stali na scenie, podczas gdy Lady Gaga wykonywała piosenkę Til It Happens To You na gali rozdania Oscarów w 2016 roku”.

Z artykułu można się też dowiedzieć, że „Amy Stokes Lappos, właścicielka małej firmy i działaczka Demokratów, powiedział Hartford Courant w kwietniu 2019 r., że Biden założył mi ręce za głowę i przyciągnął mnie do siebie. Skandaliczne wydarzenie miało „miejsce podczas zbiórki pieniędzy na rzecz demokratycznego przedstawiciela Jima Himesa w Greenwich w stanie Connecticut w 2009 roku”.

Z kolei „Caitlyn Caruso powiedziała, że po tym, jak podzieliła się swoją historią o napaści na tle seksualnym podczas wydarzenia na University of Nevada w 2016 roku, Biden przytulił ją trochę za długo i położył dłoń na jej udzie”. Zaś „DJ Hill twierdziła, że Biden położył dłoń na jej ramieniu i przesunął ją w dół jej pleców podczas zbierania funduszy w 2012 roku w Minneapolis”, a „Vail Kohnert-Yount, była stażystka w Białym Domu, powiedziała, że kiedy poznała Bidena w 2013 roku, ten położył mi rękę z tyłu głowy i przycisnął czoło do mojego czoła'' [...] Biden nazwał ją ''ładną dziewczyną''”.

Nowy prezydent USA lubi nie tylko towarzystwo młodych kobiet ale i dziewczynek „W czerwcu 2019 r. Biden powiedział braciom 13-letniej dziewczynki, aby trzymali chłopaków z daleka od niej podczas kampanii wyborczej”. Takie skłonności nowy prezydent ma już od lat - „Biden dotykał głową czoła młodej dziewczyny, witając gości po rozmowie podczas kampanii wyborczej z byłym prezydentem Barackiem Obamą w 2012 roku”. „W maju 2019 r. Biden powiedział 10-latce: Założę się, że jesteś równie bystra, jak ładna”.

Na łamach brytyjskiego dziennika „The Guardian” a artykule „Dlaczego media zignorowały napaść seksualną i zarzuty niewłaściwego zachowania wobec Bidena?” Arwa Mahdawi przybliżyła więcej szczegółów dotyczących molestowania Tary Read, która twierdzi, że obecny prezydent „w niewłaściwy sposób ją dotykał i penetrował palcami bez zgody” - „jego ręce były na mnie i pod moim ubraniem”.

Brytyjska dziennikarka zwraca uwagę „media głównego nurtu w dużej mierze zignorowały zarzut” podczas gdy rozpisywały o się o zarzutach wobec Trumpa. Dodatkowo lewica odmówiła pomocy skrzywdzonej kobiecie - „Reade poprosił o pomoc fundusz Time's Up Legal Defense Fund, który wspiera oskarżycieli tak znanych osób, jak Weinstein. Krajowe Centrum Prawa Kobiet, organizacja, w której mieści się fundusz Time's Up, powiedział Reade, że nie może pomóc w oskarżeniach przeciwko kandydatowi na prezydenta, ponieważ zagroziłoby to ich statusowi non-profit. The Intercept zauważa ponadto, że ''firmą public relations, która pracuje w imieniu Time's Up Legal Defense Fund, jest SKDKnickerbocker, której dyrektor zarządzający, Anita Dunn, jest głównym doradcą kampanii prezydenckiej Bidena''”.

Odpowiadając na zarzuty o niewłaściwe zachowanie wobec kobiet i dzieci Joe Biden powiedział, że „Nie żałuję niczego, co kiedykolwiek zrobiłem”. Warto pamiętać, że niekontrolowanie własnych seksualnych namiętności jest doskonałym materiałem operacyjnym dla obcych wywiadów, i z tego powodu nie powinno się osób z nieuporządkowanym życiem seksualnym dopuszczać do tajemnic i władzy.

Jan Bodakowski