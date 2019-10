Jan Bodakowski: Antypisowski portal Oko.press szkaluje polskiego bohatera

Zachowanie polityków i mediów lewicy i antyPiSu doskonale pokazują, że wszelkie twierdzenia o śmierci komunizmu i postkomunistów w Polsce były przesadzone. Lewicowe i antyPiSowskie media i politycy bezwstydnie szerzą skompromitowane kłamstwa o polskich bohaterach, często mordowanych w bestialski sposób przez komunistycznego okupanta podległego sowietom. Widać, że stara tożsamość ideowa i etniczna lewicy, lewicowa nienawiść do Polski, Polaków, katolików i katolicyzmu, przywiązanie do komunizmu, w jego bolszewickiej wersji, nie rdzewieje.

Zdaniem antyPiSowskiego portalu „tylko pozornie wygląda to na banalny, lokalny temat. W rzeczywistości mamy kolejną odsłonę najbardziej intensywnego konfliktu w Polsce: między środowiskiem konserwatywno-narodowym a liberalno-lewicowym [...]. W Białymstoku czasem wyraża się on w sposób bardzo gwałtowny, widać było m.in. w lipcu, podczas zamieszek w czasie Marszu Równości. Teraz problem dotyczy Żołnierzy Wyklętych. Trwa spór o to, kogo można uznać za prawdziwego bohatera, a kto nie zasługuje na takie miano. Jest bardzo intensywny”.

„Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” urodził się 12 III 1910 r. w Stryju (woj. stanisławowskie), w wielodzietnej rodzinie Karola (urzędnika kolejowego) i Eufrozyny z domu Osieckiej. Dwaj spośród jego braci bronili Lwowa w 1919 r. Uczył się we Lwowie i Stryju, gdzie w 1929 r. ukończył gimnazjum matematyczno-przyrodnicze. W końcu tego roku wstąpił jako ochotnik do wojska. Po ukończeniu podchorążówki i Centrum Wyszkolenia Kawalerii został w 1934 r. przydzielony w stopniu podporucznika do 4 pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie. Jako dowódca 2 szwadronu 4 pułku ułanów uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r., przechodząc szlak bojowy od Piotrkowa Trybunalskiego po Majdan Sopocki i Medykę. Wyróżnił się podczas obrony przyczółka mostowego i przeprawy przez Wisłę na wysokości Maciejowic, gdzie uratował swój szwadron z ogólnego pogromu. Dostał się do niewoli sowieckiej, z której po kilku dniach uciekł. Po nieudanych próbach dotarcia na Węgry, w listopadzie 1939 r. powrócił do Wilna.