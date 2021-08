Jakże aktualne! Prymas Wyszyński przeciw bezbożnym rewolucjom

Świat jest ostatnio bardzo niespokojny, nie tylko w dalekim Afganistanie, ale także blisko nas, na naszych granicach. Wydaje się, że czeka nas kolejna rewolucja – ale co naprawdę kryje się za tym pojęciem? Choć jest ono bardzo złożone to w swojej nauce bardzo przestrzegał przed nim Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński, którego beatyfikacja nastąpi już za dwa tygodnie. Prymas demaskował fałszywe hasła, utopijne założenia i okrucieństwo wszystkich rewolucji; od protestanckiej i francuskiej poprzez bolszewicką, nazistowską i lat 1960. aż po współczesność, kiedy prowadzona jest kolejna rewolucja światopoglądowa.

Tym aspektom nauki Prymasa Tysiąclecia dokładnie przyjrzał się prof. Grzegorz Kucharczyk w swojej nowej książce „Odsiecz z nieba. Prymas Wyszyński wobec rewolucji” (wyd. Biały Kruk) i obnaża w niej kulisy każdej rewolucji; ich brutalność, bezwzględność i bezbożność. Okazują się one za każdym razem krwawą metodą zdobywania i utrzymywania władzy, a nie drogą do obiecywanych przez przywódców wiecznego pokoju, dostatku i szczęśliwości.

Jedną z głównych postaci demaskujących rewolucje wszelkiej maści był kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. Choć mało kto o tym wie, już pod koniec II RP unaoczniał on ich fałsz. Na własnej skórze doznał „zbawiennego” działania rewolucji nazistowskiej i komunistycznej. Szczególne zagrożenie widział w ateizacji. Pisał w latach 1960.: „Program laicyzacji przynosi najbardziej opłakane skutki w dziedzinie moralności społecznej, rodzinnej i osobistej. Różnymi bowiem drogami upowszechnia się w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, tzw. etykę laicką, podważa się chrześcijański system wartości, głosi względność norm moralnych. W ten sposób systematycznie podkopuje się sam fundament moralności, którym dla społeczeństwa o długiej i wypróbowanej tradycji chrześcijańskiej są zasady Ewangelii. Na miejsce tych zasad program laicyzacji nie daje żadnego mocnego fundamentu, bo bez Boga, Jego świętości, sprawiedliwości i przykazań, chwieje się każda moralność”. Po upływie ponad 60 lat słowa te nic nie straciły na swej aktualności.

Autor książki „Odsiecz z nieba” prof. Grzegorz Kucharczyk właśnie na myśli Prymasa Tysiąclecia i w nawiązaniu do jego dramatycznych losów oparł swoje niebywale przenikliwe rozważania na temat metod działania i skutków rewolucji. Autor korzysta także z myśli i doświadczenia jakże blisko związanego z kard. Stefanem Wyszyńskim krakowskiego metropolity kard. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II, a także wielu innych uczonych, świętych i męczenników różnych czasów. Ta mądra, piękna edytorsko (62 wspaniałe ilustracje) i naprawdę bardzo ważna książka to obowiązkowa lektura zarówno dla wierzących w Boga, jak i dla tych, którzy dopiero szukają swojej drogi do Niego – szczególnie w przededniu beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

„Pan Bóg ingeruje w historię i jest jej Panem,” mówi autor prof. Grzegorz Kucharczyk tłumacząc przy okazji tytuł swojej książki. „Pan Bóg jest obecny także w dziejach naszego ochrzczonego narodu. My jako Kościół jesteśmy zobowiązani do współpracy z Bożą Opatrznością; nauczanie Prymasa odnosi się nader często do tych kwestii. Wierząc w obcowanie świętych możemy oczekiwać tej pomocy i odsieczy.”

Prof. Grzegorz Kucharczyk: „Odsiecz z nieba. Prymas Wyszyński wobec rewolucji", wyd. Biały Kruk, 208 stron.