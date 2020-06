Jaki prezent na dzień ojca? Najlepsze prezenty dla taty!

Dzień Ojca to szczególne święto, kiedy dziękujemy tatom za ich wsparcie, opiekę oraz wkład włożony w nasze wychowanie. Oprócz składania najserdeczniejszych życzeń, warto również podarować ojcu mały upominek, który z pewnością wywoła uśmiech na jego twarzy. Wbrew pozorom wręczony podarunek nie musi być jednak nudny i oklepany. Jakie prezenty na Dzień Ojca z pewnością spodobają się każdemu tacie?

Dzień Ojca obchodzony jest w większości krajach na świecie. W Polsce to święto przypada 23 czerwca. Mimo, iż celebrowanie Dnia Ojca nie jest, aż tak popularne jak świętowanie Dnia Matki czy Dnia Babci i Dziadka to jednak coraz więcej osób postanawia właśnie wtedy podziękować swojemu rodzicowi za wieloletnie wychowanie i opiekę.

Obchody Dnia Ojca zostały zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych w XX wieku. Z inicjatywą ustanowienia święta wyszła Sonora Dodd Smart - córka Williama Smarta, który był weteranem na wojnie secesyjnej. Po śmierci matki dziewczyna wraz z pięciorgiem rodzeństwa została samodzielnie wychowywana przez tatę. Z czasem zaczęła szczególnie doceniać trud, który ojciec musiał włożyć w utrzymanie całej rodziny. Sonora zwróciła się więc do lokalnych władz z propozycją utworzenia święta, które mogłoby upamiętnić wszystkich mężczyzn poświęcających się swoim dzieciom. Pomysł ten spotkał się z dużą aprobatą, a pierwsze obchody Dnia Ojca w Stanach Zjednoczonych odbyły się 19 czerwca 1910 roku. W Polsce tradycja ta pojawiła się jednak dopiero w 1965 roku.

Ojcostwo nadal nie jest odpowiednio doceniane. Chociaż wiele osób respektuje rolę matki to jednocześnie umniejsza przy tym wkład i poświęcenie drugiego rodzica. Warto zauważyć, że współcześni panowie coraz częściej przyjmują obowiązki swoich partnerek. Ojcowie nie tylko zabezpieczają więc rodzinę w sensie materialnym, ale także wspierają dzieci w codziennych trudach życia, uczestniczą w ich aktywnym wychowaniu oraz starają się nawiązać z nimi jak najlepszy kontakt. Obchodzony 23 czerwca Dzień Ojca to doskonała okazja do tego, aby po prostu podziękować tatom za troskę oraz wyrazić wdzięczność za ich obecność w naszym życiu.