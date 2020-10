Jaki ostro w PE: Oddaliście Polskę Sowietom. Dlatego dzisiaj macie przewagę

- Atakujecie Polskę w bezczelny sposób. Wypominacie nam jakieś totalitaryzmy. Chcę wam powiedzieć, dlaczego macie przewagę ekonomiczną, która wam pozwala na taką arogancję wobec Polski. Kiedy Polska była atakowana przez Niemców i Sowietów, to wasze państwa stały i patrzyły jak Polska honorowo broniła wartości. A potem, za to, że Polska broniła wartości, oddaliście ją Sowietom i patrzyliście jak przez dekady nie mogła się rozwijać - powiedział europoseł Solidarnej Polskie Patryk Jaki w Parlamencie Europejskim.

Dodał także, że Polska jest w bezczelny sposób porównywana do systemów totalitarnych. Co więcej w mówieniu o naszym kraju europosłowie niektórych krajów jako argumentami posługują się fake newsami, które zostały obalone i oficjalnie uznane za nieprawdę. Jako przykład Jaki powiedział tu o rzekomych strefach wolnych od LGBT.

Dzisiejsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego odbywa się w gorącej atmosferze, ponieważ dyskutowane są możliwości powiązania wypłaty funduszy europejskich z „przestrzeganiem praworządności” przez kraje członkowskie.

Europoseł stwierdził też, że Polska jest w zastoju gospodarczym po tym, jak na wiele lat została oddana w niewolę Sowietom i dodał:

- Dlatego macie dzisiaj tę przewagę ekonomiczną. Oddajcie nam te lata, które Polska straciła, to wtedy nikt sobie nie pozwoli na taką arogancję. Wypominacie nam dzisiaj strefy wolne od LGBT, a wiecie, że Polska była jedynym państwem, gdzie homoseksualizm nie był penalizowany.

A na koniec swojego wystąpienia podkreślił:

- Od Polaków moglibyście się jeszcze wiele nauczyć. Szczególnie jeśli chodzi o wartości i tolerancję. Dzisiaj Polska wam przeszkadza, bo dużo lepiej sobie radzi od was. Szczególnie spójrzcie na Hiszpanię, gdzie prawie co drugi człowiek nie ma pracy. Was to uwiera, dlatego Polskę atakujecie

