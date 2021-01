Jaki o sytuacji w Warszawie: Rury pękają, ale na kozy kasa jest

W ostatnim tygodniu Warszawiacy musieli się zmierzyć z kolejnymi awariami w stolicy. Po nieszczęsnych awariach oczyszczalni ścieków „Czajka” przeszedł czas na sprywatyzowany system kanalizacji miejskiej. W kilku dzielnicach Warszawy doszło do awarii rur ciepłowniczych.

Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej na antenie TVP Info powiedział:

- Jak jest rura to czasami pęka, no po prostu. Są rury i pękają. Myślę, że w całej Polsce i Europie coś takiego ma miejsce, no Boże. Chodzi o to, żeby takie rzeczy szybko faktycznie naprawiać, bo to jest chyba ważniejsze. Bo przecież nie tylko rury, ale czasem część ludzi ma problemy z prądem, akurat nie w Warszawie. Faktycznie, przy tych mrozach trudno pozazdrościć ludziom, którzy zostają bez wody albo prądu.

Do tej wypowiedzi odniósł się na Twitterze europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki.

- Poznałbym jednak inną dużą europejską stolicę, w której co chwile pęka kluczowa infrastruktura i nieruchomości okradali na miliardową skale. Kasa jest na palety i kozy, a w dużej części miasta dalej nie ma podstawowej kanalizacji. Europejskość, nowoczesność etc. - czytamy w jego wpisie.

