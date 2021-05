Jaki o decyzji TSUE ws. kopalni w Turowie: wyłączcie jeszcze Bełchatów, Opole i zostanie nam tylko Nord Stream 2

- To orzeczenie to tak ogromny skandal, że nie powinno pozostawać bez reakcji. TSUE kolejny raz samozwańczo zabrał sobie polskie uprawnienia. Za chwile się okaże, że Polacy w ogóle nie mogą się rządzić we własnym kraju. Kolonia, której wydaje się polecenia – czytamy w komentarzu europosła Solidarnej Polski Patryka Jakiego odnoszącego się do skandalicznego orzeczenia TSUE w sprawie wstrzymanie wydobycia węgla w jednej z polskich kopalni.

TSUE wydał orzeczenie, w którym nakazuje wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Chodzi o wniosek, który złożyły w tej sprawie Czechy. Trybunał orzekł, że Polska nie może wydobywać węgla do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sporu.

Strona czeska złożyła pozew przeciwko polskiej kopalni, ponieważ ma ona rzekomo „nie spełniać postulatów Pragi związanych z ochroną środowiska”, a TSUE miał uznać, że „ponoszona przez Polskę szkoda wynikająca z niemożliwości realizacji ważnych projektów i inwestycji w dziedzinie energetycznej nie może (…) przeważać nad względami związanymi ze środowiskiem naturalnym i zdrowiem ludzkim”.

W orzeczeniu TSUE znajduje się też enigmatyczne stwierdzenie, że „wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów (..) może mieć negatywny wpływ na poziom lustra wód podziemnych na terytorium czeskim”. Nie określono jednak szczegółów w tym względzie.

- "Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych" – czytamy w postanowieniu, jakie wydał jednoosobowo wiceprezes TSUE.

- Mówiłem, ostrzegałem, że polityka ustępstw wobec oczywistego łamania traktatów skończy się tym, że będą posuwać się coraz dalej. Otwarte pytanie o to jak daleko można się godzić na oddawanie kolejnych kawałków naszej suwerenności – dodał w kolejnym wpisie europoseł Jaki.

- To teraz jeszcze niech TSUE wyłączy nam Bełchatów i Opole, nie mamy jeszcze atomu, więc zostanie tylko NS2. Ciekawe kiedy szerokie polskie elity się obudzą i zauważa, że to już dawno nie jest spór czy jesteś za czy przeciw UE - tylko dyskusja o czymś znacznie ważniejszym - pisze w innym wpisie polityk.

