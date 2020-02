Jaki mamy wpływ na zbawienie siebie i innych? Ks. dr Jacek Kacprzak

ktoś tam 24.2.20 12:46

Uj, uj, intelygent się odezwał. Do zbawienia prowadzi wierność prawdzie, Doktryna przekazywana w KK. A duchowny jest tylko jej głosicielem a nie drogą zbawienia. Jeśli wiesz, że dany duchowny jest pedofilem to zgłoś to komu trzeba. Jest władza i świecka i kościelna uprawniona do prowadzenia dochodzeń w tych sprawach a nie wypociny prasowe.



W pewnej wsi w południowej Polsce jeszcze za PRL pewien mężczyzna oskarżał proboszcza o kontakty seksualne ze swoją córką. Facet w ogóle walczył z KK. Ksiądz się nie bronił. Cała wieś i rodzina tego mężczyzny łącznie z córką i jej mężem byli przeciwko temu mężczyźnie. Co więcej byli przeciwko temu by miał katolicki pogrzeb. Dzisiaj na pierwszej stronie "GW" byłoby: ksiądz pedofil. Rzucać takie oskarżenia jest łatwo. Myślisz, że z Ciebie nie można zrobić pedofila. Jeśli masz to własna żona albo ktoś z sąsiadów może Cię wrobić. I udowadniaj wtedy, że jesteś niewinny... A jeszcze jak idą za tym pieniądze na odszkodowania...