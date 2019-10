Jaki: Lewactwo chce zamienić biało-czerwoną flagę na różową

Panie Jaki ,panie Kaczyński i reszta wesołego towarzystwa włażąca w butach do cudzych łóżek i mówiący ludziom jak mają żyć,jak kochać i jak wychowywać dzieci. Jeszcze bardziej walczcie o "dobro i dusze" dzieci oraz o zdrowie moralne narodu a doprowadzicie do tego że w Polsce będzie dokładnie to samo co jest w kanadyjskiej prowincji Quebec. Na początku lat 60 ubiegłego wieku do kościołów chodziło ponad 80 procent ludzi przyznających się do katolicyzmu. Na dzień dzisiejszy w Quebecu do kościołów chodzi mniej niż 5 procent ludzi przyznających się do katolicyzmu a sam Quebec jest najbardziej liberalną prowincją w całej Kanadzie. Wszystko przez dwukrotnego premiera prowincji Quebec,który aż do swojej śmierci w 1959 roku robił dokładnie to samo co wy teraz robicie ręka w rękę z polskimi hierarchami kościelnymi.

