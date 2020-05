Jaki: Komuniści w 1919 też chcieli bojkotu wyborów

Ciągłe bezsensowne negowanie konieczności wyborów prezydenckich oraz dotrzymania konstytucyjnych terminów tak, aby wybór prezydenta RP na kolejną kadencję przebiegł zgodnie z zawartymi zasadami, już jest czasem nawet męczący. Można by nawet powiedzieć, że łatwe czasy stworzyły na opozycji słabych mężczyzn i wygląda na to, że tak właśnie jest.

W odniesieniu do działań opozycji w ramach akcji „zagranica”, w tym skarżenia Polski oraz dopytywania się organów europejskich o możliwość wydania Poczcie Polskiej danych obywateli do głosowania korespondencyjnego Jaki powiedział:

- Widzimy kalkę strategii Komunistycznej Partii Polski z 1919 roku, która próbując podważyć fundamenty odradzającego się państwa polskiego, nawoływała do bojkotu pierwszych wyborów po zaborach. Próbowano w ten sposób odebrać legitymację demokratycznie wybranej władzy. Nawet do głowy by mi nie przyszło, że po ponad 100 latach, może dojść do tej samej sytuacji. Dziś próbuje się wymyślić nową „definicję” demokracji.