Jaka kara za złamanie kwarantanny?

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która najczęściej objawia się, jak powszechna grypa, gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Prowadzi on do zapalenia płuc. Szczególnie zagrożone są osoby starsze oraz przewlekle chore. To, co każdy z nas może zrobić najlepszego, aby powstrzymać rozwijanie się epidemii, to stosować się do zaleceń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia i GIS. Starajmy się nie wychodzić z domu, kiedy nie jest to konieczne i szczególnie dbajmy o higienę. Pamiętajmy zwłaszcza, aby możliwie najlepiej zabezpieczyć bliskie osoby starsze, wielką pomocą będzie chociażby zrobienie zakupów, dzięki czemu nie będą musiały wychodzić do supermarketów. Jeżeli obserwujemy u siebie objawy przeziębienia, to zostańmy w domu, nawet jeśli nie mieliśmy styczności z osobami zagrożonymi.