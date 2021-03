Jak za Piasta - domowym sposobem suszymy wędliny

Domowe wędliny suszone/podsuszane, bez wędzenia.

Świeże (nie mrożone) mięso myjemy w zimnej wodzie i osuszamy na kratce lub ręcznikiem kuchennym/papierowym, potem odcinamy nożem zbędne kawałki.

Przygotowane schaby nacieramy solą kamienną i cukrem, na 1 kg mięsa dajemy 2 płaskie łyżki stołowe soli i 2 płaskie łyżki stołowe cukru. "Sól Kłodawska" do przetworów-niejodowana, nie wybielana, bez dodatków… Następnie w naczyniu chowamy na 36-48 h do lodówki, co 12 h odlewamy wydzielające się soki i wycieramy naczynie, a mięso odwracamy na drugi bok.

Odcięte mięso wykorzystamy na gulasz lub do innych potraw, mrozimy lub możemy od razu przygotować pyszną zupę na bazie bulionu warzywnego, do którego dodamy świeżo podsmażone kawałki schabu.

Gdy po 36-48 h mięso już nie wydziela soków, posypujemy je trochę solą i nacieramy czosnkiem (5-10 ząbków na sztukę), a potem wcieramy pozostałe ulubione przyprawy. Bakteriobójczy jałowiec i czosnek dodajemy do wszystkich trzech kawałków. Jałowiec i inne ziarniste przyprawy możemy rozkruszyć w moździerzu lub zmielić.

Każdy kawałek schabu przyprawiamy inaczej tzn. łagodnie-majerankiem, ostro-pieprzem, bardzo ostro chili, po przyprawieniu chowamy do lodówki na 24-36 h i co 12 h odwracamy.

Gdy mięso już dobrze wchłonie wszystkie dodatki, zakładamy na nie pończochy i wieszamy w suchym, ciepłym, przewiewnym miejscu, np. na kiju położonym na szafkach wys. ~2,2 m w kuchni, gdzie zawsze jest ruch i często otwiera się okno, a także jest ciepło około 20-23 st. C

Już w 4 dniu podsuszania,można degustować, wówczas jest to wędlina tzw. łososiowa.

