Jak za Piasta - domowym sposobem suszymy wędliny

Ślązak 2.12.19 13:02

I co jemy ? Wióry .

Trzeba by zacząć od świni , którą się karmi zdrową żywnością . Bez pestycydów , bez GMO , bez dopalaczy typu antybiotyki , różnego rodzaju świństwa na przyrost wagi . Nie wiem czy ktoś widział świnię w hodowli świń ? Ja tak . Mają szalone oczy . Człowiek spożywający tak spreparowane mięso też staje się szaleńcem lub przygłupem . Później sól musiałaby być czysta , bez jakiejś mączki , którą do niej się dodaje . Cukier też bez mącznych dodatków . No i naturalnie nawożone : czosnek i cebula , a nie chińskie mutacje . Pekluje się 6 tygodni a nie tak jak obecnie 2 godź. Wędzi się ok. godź. 12 suchym drewnem owocowym a nie tak jak obecnie pół godziny obsmali się węglem i gotowe . Wtedy wyjdzie naturalna kiełbasa , którą można suszyć .



Od 30 lat nie jem żadnych wędlin kupionych w sklepie .