Jak wypełnić zgłoszenie wierzytelności?

Wszczęcie postępowania upadłościowego nie oznacza, że wierzyciele danego przedsiębiorcy nie będą mogli odzyskać swoich należności finansowych. Jednym z głównych celów tego postępowania jest bowiem zaspokojenie wierzycieli w możliwie jak największym zakresie, z drugiej zaś odciążenie potencjalnego upadłego. Aby wierzyciel mógł jednak starać się o zaspokojenie swojego roszczenia musi zgłosić przysługującą mu wierzytelność do sądu.

Zgłoszenie wierzytelności

Tak naprawdę zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest pewnego rodzaju formą sądowego dochodzenia roszczeń w ramach toczącego się postępowania upadłościowego. Możemy je przyrównać do wniesienia pozwu w typowej sprawie odszkodowawczej lub sprawie o zapłatę.

Prawidłowe zgłoszenie wierzytelności jest co do zasady podstawowym warunkiem skorzystania przez wierzyciela z ochrony jaką gwarantuje Prawo upadłościowe. Przejawia się to m.in. w możliwości partycypowania w podziale funduszów pochodzących z masy upadłości, a także skorzystania z prawa potrącenia wzajemnych wierzytelności. Samo posiadanie wierzytelności względem upadłego co do zasady nie pomoże w odzyskaniu zaległości finansowej – trzeba ją po prostu odpowiednio zgłosić do sądu.

Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Zgłoszenie wierzytelności jest regulowane art. 126 i 128 Kodeksu postępowania cywilnego, a także art. 239 i 240 Prawa upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Wierzyciel może dokonać zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. W zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel wskazuje dowody uzasadniające zgłoszenie. Warto w tym miejscu podkreślić, że Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakres danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem Rejestru, mając na uwadze jego przejrzystość i kompletność oraz uproszczenie i przyspieszenie zgłoszenia wierzytelności w postaci elektronicznej.

W pierwszej części zgłoszenia wierzytelności uzupełniamy podstawowe informacje dotyczące toczącego się już postępowania upadłościowego, w składanym piśmie musimy więc podać:

sygnaturę akt sprawy,

dane wyznaczonego w sprawie syndyka,

dane sądu upadłościowego, który zajmuje się sprawą,

dane upadłego.

Ta część nie powinna stanowić problemu, ponieważ wszystkie dane odnajdziemy w zawiadomieniu sądowym o ogłoszeniu upadłości (pod warunkiem, że upadły zgłosił daną osobę do toczącego się postępowania jako wierzyciela). Jeśli upadły nie dokonał zgłoszenia określonego wierzyciela,jedyną drogą na uzyskanie powyższych danych jest ustalenie informacji w biurze obsługi interesanta lub śledzenie Monitora Sądowego i Gospodarczego.

W dalszej części zgłoszenia należy podać następujące informacje:

imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym - ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj;

numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Warto podkreślić, że do zgłoszenia wierzytelności nie trzeba dołączać dowodów istnienia wierzytelności. W zdecydowanej większości zgłaszane wierzytelności znajdują potwierdzenie już w dokumentacji upadłego. Oczywiście dołączenie stosownych dokumentów potwierdzających istnienie danej wierzytelności nie będzie błędem. Przykładowo jeśli decydujemy się na dołączenie faktury, z której wynika dana wierzytelność, dokładnie opisujemy tę fakturę w rubryce „Dowód”, wskazujemy na istnienie wierzytelności jako „Fakt podlegający stwierdzeniu” oraz dołączamy kopię faktury do zgłoszenia wierzytelności. W przypadku, gdy wcześniej wobec upadłego toczyło się postępowanie restrukturyzacyjne a zgłaszana wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność. W takie sytuacji wystarczy zakreślić kwadrat „TAK” w rubryce 8.1.

Oczywiście niezbędny jest także podpis zgłaszającego, który umieszczamy na samym końcu pisma.

