Jak wyglądało trzecie widzenie Anioła przez św. Józefa?

- Aniołów często nazywamy listonoszami. Oni przekazują nam ważne wiadomości od Pana Boga. Z jednej strony ostrzegają nas przed złem, a z drugiej zapraszają, by wejść w przestrzeń krainy Bożego błogosławieństwa - mówił ks. Piotr Prusakiewicz CSMA

- Józef kolejny raz widzi i słyszy Anioła i kolejny raz posłusznie wykonuje Jego polecenie. Oto konkretna postawa człowieka wiary. Skoro powiedział to Bóg przez Anioła - na pewno ma rację. To trzeci moment, kiedy Anioł mówi do Józefa we śnie. Dwa pierwsze na pewno nauczyły św. Józefa, że warto słuchać Anioła. Bo to jest Słowo samego Boga. To jest posłaniec od Pana. Pan Bóg także doskonali naszą wiarę. - dodawał

- Tęsknimy za objawieniami, widzeniami, zazdrościmy wizjonerom i mistykom, ale na naszych drogach też są Aniołowie - podkreślał

Aniołowie w Biblii to cykl przedstawiony przez ks. Piotra Prusakiewicza CSMA, redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Któż jak Bóg", w którym przybliża świat anielskich duchów opisany na kartach Pisma Świętego.