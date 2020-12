Jak wujek ze szwagrem zalewają śledzia

O tym, że śledzie są zdrowie i warto je jeść – wie większość z nas. Pisaliśmy o tym między innymi w TYM miejscu. Zatem – poznaj cztery fantastyczne przepisy na pyszne śledzie.

1. Śledź po kaszubsku

Jednymi z bardziej lubianych w Polsce śledzi są tzw. śledzie po kaszubsku. Te sklepowe jednak często są naszpikowane chemią. Lepiej zrobić je w domu.

Przygotuj:

0,5 kg płatów śledziowych a’la matias; 3 cebule; 5 łyżek koncentratu pomidorowego; 4 łyżeczki cukru; 4 łyżki octu 10%, 3 liście laurowe; 3 ziela angielskie; olej do smażenia.

Zacznij od namoczenia śledzi, które przeważnie są niezwykle słone. Wodę zmieniaj 2-3 razy. Po wszystkim osusz płaty i pokrój na kawałki. Pokrój także cebulę w piórka i zeszklij na patelni. Dodaj cukier, smaż krótką chwilę i dodaj ocet. Wtedy dorzuć też przyprawy oraz koncentrat, mieszaj i duś kilka minut. Po wystygnięciu połącz ze śledziami, wymieszaj i włóż do słoika. Teraz muszą poczekać w lodówce co najmniej 24 godziny.

2. Śledź w oleju

Równie klasyczny jest śledź w oleju. Przygotowanie zaś – jeszcze prostsze.

Przygotuj:

0,5 kg płatów śledziowych a’la matias, 3 cebule, 10 ziaren ziela angielskiego, 500 ml oleju

Najpierw podobnie jak w przypadku poprzedniego przepisu – porządnie wymocz śledzie, osusz i pokrój. Cebulę kroimy tym razem w kostkę i mieszamy z przyprawami, olejem i śledziami. Po wszystkim wstawiamy do lodówki i czekamy 24 godziny, a najlepiej 48.

3. Śledź po wiejsku

Nieco więcej pracy czeka nas jeśli chodzi o trzeci przepis. Warto jednak poświęcić nieco czasu i cieszyć się wspaniałymi śledziami po wiejsku.

Najpierw przygotuj:

0,5 kg płatów śledziowych; 2 cebule; marchew; szklankę wody; 100 ml octu 10%; 150 ml oleju; 3 liście laurowe; kilka ziarenek pieprzu; 3 ziela angielskie; kopiastą łyżeczkę cukru

Śledzie znowu namocz, zmieniając 2-3 razy wodę, osusz i pokrój. Cebulę również, tym razem w piórka i sparz wrzątkiem. W rondelku zagotuj odę z przyprawami (także pieprzem i cukrem). Dodaj startą na grubych oczkach marchew i gotuj kilka minut. Marynatę odstaw, dodaj octu oraz oleju, ostudź. W misce zmieszaj cebulę, marynatę z marchewką oraz śledzie i przełóż do słoika wraz z zalewą. Odstaw do lodówki na 24h.

4. Śledź po szwedzku

Przepis nieco nietypowy.

Potrzebować będziesz:

0,5 kg płatów śledziowych, 2 czerwone cebule, marchew, 10 ziaren ziela angielskiego, 5 ziaren pieprzu, 3 liście laurowe, 100 ml octu 10%, 100 mld wody, 100g cukru

Śledzie namocz, zmieniaj wodę, osusz oraz pokój na kawałki. Cebulę pokrój w piórka, marchew w plasterki. Do rondelka dodaj warzywa wraz ze zmiażdżonymi ziarnami ziela, pieprzu i liśćmi laurowymi. Dodaj wodę, ocet, cukier. Zagotuj i ostudź. Śledzie zmieszaj z zimną marynatą i włóż do słoika. Pozostaw w lodówce na co najmniej 24 godziny.