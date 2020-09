Jak wielu Polaków nie chce powrotu Gowina do rządu? Sondaż

Czy Pani/Pana zdaniem lider Porozumienia Jarosław Gowin powinien wrócić do rządu? - takie pytanie zostało zadane w ankiecie przygotowanej przez SW Research.

Jak informuje „Rzeczpospolita” tylko 15 proc. Polaków chce powrotu lidera Porozumienia Jarosława Gowina do rządu.

Powrotu Gowina nie che 36.5 proc. ankietowanych, a 48.4 proc. nie ma zdania na ten temat.

O możliwości powrotu lidera porozumienia do rządu prezes PiS Jarosław Kaczyński w ubiegłym tygodniu powiedział, że byłby on "trudny do przyjęcia".







mp/rp.pl