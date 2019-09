,,Jak większość Polaków, Prezydent jest oburzony tą akcją''

„Jak większość Polaków prezydent jest tego typu akcją oburzony, dlatego, że nie można gardzić nikim, nie można nikogo w ten sposób używać - a zwłaszcza osób, które wymagają szczególnej pomocy, opieki i troski - jako broni politycznej i to jeszcze w tak perfidny sposób - to jest rzecz absolutnie niegodna”

Jego zdaniem powinno to otrzeźwić wszystkich patrzących na tę akcję i sądzących, że tego typu „gierki” to treść demokracji. Jak dodał – treścią demokracji jest troska o każdego obywatela, co prezentuje prezydent Andrzej Duda.