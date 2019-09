Jak św. proboszcz z Ars walczył się z piekłem?

Ksiądz Jan Maria Vianney w XIX wieku był proboszczem miejscowości Ars. Obecnie to Święty Kościoła, patron księży. Podczas swojej posługi wiele godzin czekał na wiernych, którzy chcieli skorzystać z sakramentu i pojednać się z Bogiem. Do Ojca wracali nawet zatwardziali grzesznicy. Św. Jan Vianney skutecznością swojej misji przykuł uwagę sił piekielnych. Jak z nimi walczył?

Nastąpił taki czas, w którym co noc ksiądz proboszcz słyszał dźwięk rozdzieranych zasłon przy jego łóżku. Początkowo stwierdził, jak pewnie wiele osób w tych czasach, że to jakieś gryzonie. Wówczas o myszy czy szczury w domu wcale nie było tak trudno. Sytuacja jednak nie poprawiała się, dźwięki stawały się coraz bardziej uciążliwe, nie pozwalały mu zasnąć nawet na chwilę.

Diabeł dręczył go także w innych miejscach, m.in. w St. Trivier, gdzie pomagał innym księżom. W nocy z pomieszczenia w którym spał, dochodziły dziwne dźwięki. Mury plebanii trzęsły się, a duchowni najzwyczajniej w świecie się bali. Poszli do księdza Vianneya, przekonani, że został zabity. Ale on leżał w łóżku jakby nigdy nic, ciągnięty przez jakieś niewidzialne istoty. Rzekł wtedy z uśmiechem: „To grappin mnie tu zaciągnął. […] Jest to jednak dobry znak: jutro będzie gruba ryba”. Mianem “grappin” humorystycznie określał on diabła.